Juniores do Tojal alegraram crianças hospitalizadas

A equipa de juniores do Atlético Clube Tojal, que milita na 1.ª divisão da AF Lisboa, passou dia diferente, com uma visita ao serviço de pediatria do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A ideia partiu de um dos jogadores, Marcelo Machado, que passou algum tempo nesta unidade. Foram distribuídos alguns presentes e muita alegria pelas crianças.