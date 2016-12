341

As declarações de Jorge Mendes sobre a oferta milionária por Cristiano Ronaldo

Jorge Mendes confirmou no final da gala do Globe Soccer Awards, no Dubai, que o Real Madrid recebeu uma oferta milionária por Cristiano Ronaldo: 300 milhões de euros pelo craque português e um salário anual de 100 milhões para o avançado. O superagente garantiu, no entanto, que Ronaldo vai continuar em Madrid.