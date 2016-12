109

0



Jogador do Valencia em maus lençóis em vídeo... comprometedor

Depois de ter sido afastado dos treinos, em agosto, por 'comportamentos incorretos', Parejo voltou a ser notícia pelos piores motivos. Desta feita, foi colocado a circular nas redes sociais um vídeo do médio do Valencia aparentemente bêbado e a fumar que já está a gerar uma onda de indignação nos adeptos do clube 'che'