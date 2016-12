64

0



Jesé esquece má fase no PSG entre o rap... e a fumarada de um cachimbo

A aventura de Jesé Rodríguez no Paris Saint-Germain (PSG) não está a correr da forma como o avançado esperava quando decidiu deixar o Real Madrid. Mas o espanhol não desanima com esta má fase - pessoal e do próprio clube, 3.º na Ligue 1 -, refugiando-se na música (rap). Neste vídeo está com o 'rapper' Raymond Ray, que a determinada altura solta umas baforadas de um cachimbo. um ambiente que não deverá ser do agrado do treinador Unai Emery ou dos dirigentes do PSG...