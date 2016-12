7176

Foram companheiros de batalha ao longo 268 jogos, com três campeonatos conquistados pelo meio. Depois de nove temporadas a partilhar o balneário da Luz, Luisão e Maxi Pereira voltaram a ser rivais no último FC Porto-Benfica. Quando se cruzaram, ainda antes do jogo começar, houve um momento de respeito e... carinho entre ambos.