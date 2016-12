17

1



Já se vive a magia do Natal em casa de Salvio

Assim vive a família de Salvio a magia do Natal. O jogador do Benfica, a mulher Magali Aravena e os filhos, Valentino e Cholé, mostram-se preparados para as festividades. No seu blog, Magali Aravena conta que o Natal será passado em Madrid.