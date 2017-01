1

Já ouviu o desespero do treinador de Ronda Rousey com o KO aos 48 segundos?

A ex-campeã de peso-galo de UFC 207, Ronda Rousey, afastada dos combates há mais de um ano, terminou 2016 com um KO aos 48 segundos do 1.º 'round'. E assim desesperou Edmond Tarverdyan, treinador da lutadora, com a derrota imposta pela brasileira Amanda Nunes.