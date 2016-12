0

Já lhe chamam o Messi... do futebol americano

Najhier West era até há bem poucos dias um perfeito desconhecido, mesmo para aqueles que seguem com alguma atenção o futebol americano universitário dos Estados Unidos. As luzes da ribalta surgiram num encontro entre a sua universidade, a Steel Valley High School, e a congénere de Southern Columbia, resolveu pegar na 'oval' e ir por ali fora, resistindo a todas as tentativas de 'tackle' e conseguindo um ensaio que fica para a história.