Já conhece o novo videoclip de Pedro Rebocho, o 'rapper'?

Pedro Rebocho é futebolista profissional e esta temporada enverga as cores do Moreirense. O jovem lateral-esquerdo nunca escondeu a paixão pela música tal como a condição de 'rapper' nas horas vagas, com StiffWrist como nome profissional. Esta terça-feira, lançou um novo videoclip intitulado "(in)verso". Nem faltou uma referência ao amigo Renato Sanches, com quem partilhou o balneário no Benfica B...