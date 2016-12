1803

Iniesta tem 'cola' nas chuteiras... ou então a bola gosta mesmo muito dele

Andrés Iniesta tem 'cola' nas chuteiras ou então a bola gosta mesmo muito dele. Ora veja lá este lance do médio do Barcelona diante do Espanyol, que começa num passe longo de Gerrard Piqué. Isto, de facto, não é para quem quer. É só para quem pode.