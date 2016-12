750

Homenagem arrepiante na hora da Chapecoense receber a Taça Sul-Americana

O presidente da Chapecoense, Plínio David de Nês Filho, recebeu na quarta-feira o troféu da Taça Sul-Americana na sede da Conmebol, no Paraguai. A cerimónia emotiva decorreu antes do sorteio da Libertadores de 2017, que terá a presença do clube brasileiro. Recorde-se que 19 jogadores, elementos da direção e da equipa técnica da Chapecoense perderam a vida a 28 de novembro no acidente de avião na Colômbia onde iam disputar a 1.ª mão da final do torneio frente ao Atlético Nacional