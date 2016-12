2

Hélder Costa e Cavaleiro guiam Wolves à vitória

O Wolverhampton voltou este sábado às vitórias no Championship, o segundo campeonato do futebol inglês, ao bater o Nottingham Forest, fora de casa, por 2-0, em partida da jornada 22 da prova. Um duelo que teve dois portugueses de cada lado, sendo que os do Wolves foram mesmo decisivos...