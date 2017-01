0

Giroud festeja empate como se fosse vitória... e é arrasado pelos adeptos

Pois é, Olivier Giroud 'salvou' o Arsenal de uma embaraçosa derrota em casa do Bournemouth, mas há adeptos que não lhe perdoam o facto de ter desperdiçado tempo precioso em festejos embaraçosos quando ainda havia quatro minutos para jogar. O francês fez o empate (3-3) aos 90'+2 e decidiu sair a correr em direção à bancada, dando saltos a imitar o movimento que esteve na origem do golo marcado na jornada anterior, ao Crystal Palace, com um pontapé de escorpião. Não faltaram reações negativas por parte de adeptos gunners através das redes sociais, carregadas de ironia, algumas das quais bem duras para com o avançado, por estar a festejar um empate, desperdiçando tempo - de resto, nestas imagens até se percebe a urgência de alguns companheiros de equipa do francês em regressar ao jogo rapidamente.