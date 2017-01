3969

2



Giroud é forte candidato ao golo do ano... e é fácil perceber porquê

Olivier Giroud abriu o marcador para o Arsenal diante do Crystal Palace mas o golo apontado pelo francês não é um golo qualquer. O dianteiro dos gunners correspondeu da melhor maneira ao cruzamento de Alexis que parecia demasiado atrasado para o movimento de Giroud... mas não o foi. Com um 'pontapé de escorpião', Giroud faturou aquele que já é um forte candidato a golo do ano e ainda só estão cumpridas algumas horas de 2017. Veja e comprove!