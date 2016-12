883

Estes foram os milhões que Mourinho já deixou na Luz

José Mourinho é cliente habitual na Luz e, com as contratações de Nélson Semedo e Lindelöf, o valor que já ‘ofereceu’ aos cofres do Benfica pode ultrapassar os 150 milhões de euros. Até ao momento, rendeu 97 milhões aos encarnados.