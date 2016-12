784

Este golo anulado a Ibrahimovic vai dar muito que falar

A bola entrou. Disso não há dúvidas. Dúvidas existem sim sobre o comtacto do pé de Ibrahimovic com a barriga de Victor Valdés. O árbitro decidiu anular e o nulo manteve-se no marcador. Um lance que promete dar ainda muito que falar.