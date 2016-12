221

0



Enquanto os jogadores da Juventus lutam pela Supertaça... as mulheres conquistam Doha

A Supertaça italiana disputa-se esta sexta-feira em Doha, entre Juventus e AC Milan. E enquanto os jogadores do campeão transalpino lutam por mais um troféu, as mulheres, mais concretamente Antonella Cavalieri (Dybala), Michela Persico (Rugani), Roberta Sinopoli (Marchisio) e Federica Pignotti (Sturaro), espalham beleza pela capital do Qatar.