0

0



Edinho não falhou frente a Beto

Na marcação do penálti, no último minuto e com Bruno Varela a rezar pela pontaria do avançado, Edinho atirou a bola para um lado e Beto atirou-se para o outro. Estava feito o 2-1 que carimbou a passagem do V. Setúbal à final four da Taça da Liga, deixando o Sporting pelo caminho.