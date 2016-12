855

Éder mostra o papel que lhe mudou a vida

Éder foi o herói de Portugal no Euro'2016 e nunca escondeu a importância da 'mental coach' Susana Torres no seu percurso. Agora, o avançado do Lille revelou o papel com que tudo começou. Há dois anos, escreveu numa folha o seu objetivo: Premier League 2015/16. Conseguiu-o, ao mudar-se para o Swansea, e o resto... já é história!