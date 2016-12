0

0



E se Lindelöf trocasse o Benfica pela... NHL?

Modalidade de grande tradição na Suécia, o jeito pelo hóquei no gelo também parece correr no sangue de Victor Lindelöf. Este sábado, no Instagram, o defesa benfiquista partilhou um vídeo no qual mostra habilidade para a modalidade. "Ainda a sonhar com a NHL", escreveu o jogador das águias, que tem um irmão (Alexander Nilsson Lindelöf) a atuar na Primeira Divisão do hóquei no gelo sueco.