Dragão celebrou assim o golo de Danilo

O golo de Danilo foi o da reviravolta no marcador no Estádio do Dragão, depois de Depoitre ter igualado a partida minutos antes. Layún, de fora das opções devido a uma tendinite, celebrou de forma efusiva o golo do companheiro de equipa que deu os três pontos aos azuis e brancos.