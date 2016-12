91

Dotes vocais de Capel surpreenderam Suso

No final do jogo solidário Champions for Life, Diego Capel passou alguns momentos de descontração e surpreendeu os companheiros de equipa com a sua interpretação de 'Pájaros de Barro', uma das músicas mais conhecidas de Manolo García. Suso foi um deles, que partilhou, entusiasmado,o vídeo do momento no Instagram.