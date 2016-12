2

1



Dois meses e meio depois... Balotelli volta a ser expulso

Mario Balotelli andava 'calminho' nos últimos tempos, mas esta quarta-feira, talvez por estar com pressa para ir de férias, voltou a ser notícia pelas piores razões, ao ser expulso diante do Bordéus por ter pontapeado Lewczuk. O italiano reagiu mal a uma entrada do adversário e, sem contemplações, viu as portas do polaco e... acertou-lhe em cheio.