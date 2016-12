0

Desta vez Suárez não 'roubou' o penálti indireto a Neymar

Neymar marcou o primeiro penálti indireto da sua carreira no jogo particular que organizou com Robinho, no Brasil. O avançado já tinha tentado fazê-lo no Barcelona, com Lionel Messi, num jogo contra o Celta, mas na altura Suárez adiantou-se e fez o golo.