Depois de ser expulso, Balotelli descarregou... no cameraman

Há pessoas que gostam de acabar o ano de forma positiva e depois há Mario Balotelli. O avançado italiano despediu-se do ano que se aproxima do final com uma expulsão (diante do Bordéus) e, na saída para os balneários, decidiu descarregar... no cameraman.