Cristina Ferreira acaba o ano em grande forma

2016 foi um ano muito feliz para Cristina Ferreira com muitos projetos bem sucedidos, nomeadamente o lançamento do livro. A gozar uns dias de forma, a apresentadora da TVI revelou que já não passa sem as idas ao ginásio, que se tornaram assíduas nos últimos meses. Quando publicou esta imagem no Facebook os comentários multiplicaram-se.