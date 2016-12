22

Cristiano Ronaldo solidário com as crianças da Síria

Cristiano Ronaldo utilizou as redes sociais para mostrar o seu apoio pelas vítimas da guerra da Síria, em particular as crianças, que considera ser os verdadeiros heróis. "Sabemos que têm sofrido muito. Sou um jogador muito famoso, mas vocês é que são os verdadeiros heróis. Não percam a esperança, o mundo está com vocês e nós preocupamo-nos com vocês. Eu estou com vocês", disse o craque.