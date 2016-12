376

Chama-se Gazzaniga, é guarda-redes e o melhor é não lhe passarem a bola

Chama-se Paulo Gazzaniga, é argentino e defende as redes do Rayo Vallecano, por empréstimo do Southampton. No domingo esteve em foco na receção ao Saragoça, em partida da 19.ª jornada da 2.ª liga espanhola, ao intervir desta forma desastrada num atraso de Alex Moreno, que acabaria acabaria no fundo da baliza, deixando o adversário em vantagem por 1-0. O Rayo perdeu o jogo por 2-1 e Gazzaniga acabou nas bocas do Mundo pelos piores motivos, com os inevitáveis ataques via redes sociais, onde até o acusaram de envolvimento em apostas.