4

0



Cristiano Ronaldo gritou 'Síííí" no último treino do ano do Real Madrid

O Real Madrid realizou o último treino do ano perante uma casa cheia, com os adeptos a aproveitarem a última oportunidae de ver Cristiano Ronaldo e companhia em 2016. O craque português esteve em destaque e até ajudou a sua 'equipa' a ganhar o jogo... conforme se pode ver na pose feita no fim do treino.