Bufon histórico entra em lote restrito de craques

Gianluigi Buffon já está na história do futebol mundial mas ainda não está satisfeito com o que alcançou ao serviço da Juventus e da seleção italiana. Hoje, na decisão da Supertaça em Doha, frente ao Milan, o mítico guarda-redes de 38 anos vai realizar o simbólico 600º jogo com a camisola da vechia signora, subindo mais um degrau no restrito lote de futebolistas a atingir esta marca.