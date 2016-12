0

Benfiquista Lindelöf foi dar uma força ao irmão

Num momento em que muito se fala sobre o seu futuro, o defesa Victor Lindelöf aproveitou a quadra natalícia para voltar à Suécia e a Vasteras. Esta tarde, por exemplo, partilhou no Instagram uma foto no jogo de hóquei no gelo do seu irmão Alexander, que atua no VIK Västeras HK.