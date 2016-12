4375

Benfica promove Kit Sócio com 'bicada' ao Sporting

Com o natal a chegar, o Benfica aproveitou a época para promover a venda dos seus kits de sócios através de um anúncio que colocou a passar nas rádios nacionais, no qual surge uma pequena provocação ao Sporting. Em causa está a recente polémica relativa aos títulos de campeão do clube de Alvalade, que reclama ter 22 e não os 18 que oficialmente detém.