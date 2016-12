504

Benfica de férias com corropio no aeroporto

Luisão, Jonas e Jardel partiram já ontem à noite de férias, após a vitória do Benfica frente ao Rio Ave (2-0). Os três jogadores brasileiros vão a 'casa' celebrar a quadra natalícia aproveitando uma pausa de 5 dias no trabalho que será retomado já na próxima terça-feira, altura em que os encarnados irão dar início à preparação do jogo com o Paços de Ferreira, da Taça CTT agendado para dia 29 [Fotos Duarte Roriz]