Battaglia de regresso e... que mais para Jorge Simão?

Em dia de apresentação no Sp. Braga, Jorge Simão assumiu que quer "começar do zero". Reconhecendo "muita qualidade" na equipa que encontrou, o treinador dá como garantido o regresso de Battaglia e prefere "não ouvir muita conversa" no que a reforços diz respeito...