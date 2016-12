0

Bas Dost fez de Sergio Ramos e marcou aos 90'+3

Bas Dost marcou o golo solitário que permitiu ao Sporting bater o Belenenses... aos 90'+3, à boa maneira de Sergio Ramos, que parece ter especial aptência para marcar golos decisivos já em período de descontos. O avançado holandês contou com um cruzamento de Campbel do lado esquerdo e só teve de encostar de primeira para marcar, com a bola a passar por entre as pernas de Joel Pereira.