Assim foi o casamento secreto de Michael Phelps

O super campeão olímpico Michael Phelps fez segredo do seu casamento com Nicole Johnson, confirmando a oficialização da relação apenas vários meses depois de esta ter acontecido. Agora o norte-americano, recordista de medalhas olímpicas, voltou a surpreender os fã ao divulgar um pequeno vídeo do dia.