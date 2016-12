711

Árbitro do Sporting-CSKA de 15/16 marcou penálti por mão na bola... do guarda-redes

Cüneyt Çakir, árbitro muito contestado pelo Sporting na 1.ª mão do playoff da Liga dos Campeões, diante do CSKA, na época passada - os leões venceram por 2-1 em Alvalade mas ficaram por marcar três penáltis -, teve um erro tremendo num encontro da Liga turca, o Rizespor-Osmanlispor. Çakir marcou penálti a favor do Rizespor (ver minuto 1.40) num lance em que o guarda-redes contrário tocou com a mão na bola na sua área (!). Karcemarskas acabaria por corrigir a injustiça e defender o castigo máximo.