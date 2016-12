3

Aos 17 anos, Donnarumma já dá títulos ao Milan

Aos 17 anos, Gianluigi Donnarumma conquistou esta sexta-feira o seu primeiro título enquanto sénior, e logo sendo decisivo. Diante da Juventus, o jovem guarda-redes do AC Milan, apontado como uma das maiores promessas do Mundo na sua posição, defendeu um penálti - com uma grande parada - e permitiu à sua equipa colocar um ponto final na seca de troféus, que já durava desde 2010/11, ao conquistar a Supertaça Italiana.