Antes de entrar, Jonas mostrou que já estava com 'a pica toda'

Jonas voltou ontem aos relvados, diante do Estoril, 113 dias depois do último encontro. Ainda no aquecimento, já o avançado brasileiro mostrava-se cheio de vontade de jogar, pegando de imediato na bola para iniciar os habituais 'meiinhos' com os outros suplentes. [vídeo: Pedro Ponte/Record]