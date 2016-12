4

Alexis Sánchez: «Gündogan? Quem é esse...?»

Manchester City e Arsenal defrontaram-se já no passado domingo, mas apenas agora surgiu este vídeo que está a dar muito que falar. Tudo porque, numa conversa com Claudio Bravo, o chileno Alexis Sánchez demonstrou uma inesperada falta de conhecimento do futebol em geral e do adversário dessa partida em particular. É que, na conversa com Bravo, Alexis admitiu não saber quem era... Gündogan...