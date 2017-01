128

Adeptos do Valencia fazem 'espera' a Peter Lim

O encontro com o Celta, a contar para a Taça do Rei, não está a correr nada bem, mas os adeptos do Valencia nem precisaram do pontapé de saída para manifestar de forma bem audível o descontentamento em relação ao dono do clube, Peter Lim. Uma 'espera' das antigas, embora o milionário de Singapura, como é costume, não estivesse no Mestalla.