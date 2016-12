110

Acredite, isto aconteceu: árbitro bêbedo agride jogador e... acaba detido

Que no futebol argentino acontece de tudo um pouco já todos sabem, mas aquilo que lhe mostramos neste vídeo é algo absolutamente surreal. Tudo se deu no duelo entre Conventos e Boca Juniors, do campeonato de juniores argentino, no qual a grande figura foi... o árbitro. Primeiro de tudo, o juiz aparentava estar claramente alterado (digamos... alcoolizado), estado que o fez protagonizar algo insólito. Para lá de algumas situações duvidosas, a determinado momento do encontro caiu 'redondo' no relvado, depois chegou ao ponto de agredir um jogador e, como cereja no topo do bolo, acabou por ser detido pela polícia, que o controlou com uma taxa de alcoolémia de 1,5 gramas por litro de sangue.