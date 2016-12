1

0



A bonita homenagem do Maracanã à Chapecoense

Neymar, Rafinha, Joan Capdevila e o ex-jogador Zico, entre outros, homenagearam na quarta-feira o clube Chapecoense no 13.º Jogo das Estrelas, disputado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, Brasil. Antes da partida, o estádio fez um minuto de silêncio e depois irrompeu em palmas em homenagem às vítimas do acidente de avião.