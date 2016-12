O Benfica garantiu esta quinta-feira a qualificação para os oitavos-de-final da Taça Challenge, ao vencer no terreno do Näfels, na Suíça por 3-2 (25-21, 23-25, 21-25, 32-30 e 15-12), depois do triunfo na primeira mão, na Luz, pelo mesmo parcial.Num encontro impróprio para cardíacos, as águias tiveram de salvar cinco match points no quarto set, que dariam aos helvéticos não só a vitória no encontro, como na eliminatória.Nos oitavos-de-final, a formação orientada por José Jardim tem encontro marcado com os franceses do Chaumont, em meados de janeiro. A primeira mão será em casa.

Autor: José Morgado