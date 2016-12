Continuar a ler

A equipa treinada por João José chegou a estar ameaçada na eliminatória, depois de perder os dois primeiros 'sets', ambos por 25-22, mas, ao superiorizar-se no terceiro por 25-23, garantiu que pelo menos levava a partida para 'set de ouro'.Os romenos estiveram com claro ascendente no quarto 'set', vencido por 25-13, numa fase em que o campeão nacional português já se preparava para o decisivo 'set' seguinte.Muito equilíbrio no 'set de ouro' quase até ao fim, atingindo-se pela última vez o empate a 11-11. Depois, os portugueses embalaram para uma vitória que os leva para a ronda dos 'oitavos'.Caíque Silva voltou a ser considerado o melhor jogador em ação, anotando 20 pontos e um 'break'. Foi também o melhor rematador (20), enquanto que a nível de 'ases' (3) e bloco (5) imperou Vladan Aleksevic, da equipa da casa. A melhor percentagem de receções foi a de Aleksander Milivojevic, com 53%.As segundas melhores estatísticas globais foram para outro jogador da Fonte do Bastardo, Scott Rhein, com 15 pontos e cinco 'breaks'.Parciais: 25-22 (25 minutos), 25-22 (27), 23-25 (31), 25-13 (23). No 'set de ouro', 13-15 (17).Sob arbitragem de Bülent Bozkurt (Turquia) e Audrius Garcasas (Lituânia), as equipas alinharam:Aleksandar Milivojevic, Andrei Grigoras, Florin Voinea, Vladan Aleksic, Kostiantyn Riabukha e Jose Manuel Carrasco Angulo. Jogaram ainda, Goran Skundric (L), Tudorel Farcas, Cosmin-Nicolae Ghimese e Hiroshi Centelles Rosales.Treinador: Sergiu Stancu.Matthew Pollock, Pedro Rangel, Kristopher Johnson, Caíque Silva, Diogo Morais e Scott Rhein. Jogaram ainda, Carlos Miguel Teixeira (L) e José Monteiro.Treinador: João José.Assistência: cerca de 300 espectadores.