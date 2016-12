Depois da final atingida há dois anos e das ‘meias’ a época passada, o Benfica encontra-se agora pressionado para chegar aos oitavos-de-final da Challenge Cup, onde já se encontra então a Fonte do Bastardo. Se quiserem evitar levar a decisão da eliminatória para o Golden Set (só podem perder por 2-3), como aconteceu precisamente com os açorianos, os encarnados estão obrigados a vencer hoje de novo a 2ª mão diante do Biogas Volley, na Suíça – jogo marcado para as 18h30. Há duas semanas, na Luz, a equipa de José Jardim arrancou um triunfo difícil por 3-2. "Sabemos que temos um jogo muito complicado pela frente. Em casa tivemos momentos do jogo que foram muito fáceis, mas também tivemos outros em que complicámos as coisas. Acreditamos que serão muito fortes e temos de estar muito concentrados", frisou à BTV o capitão do Benfica, Hugo Gaspar, ciente então das dificuldades, mas também confiante de que a equipa seguirá em frente. "Queremos ultrapassar esta eliminatória, é esse o nosso grande objetivo e é para isso que estamos a trabalhar, a treinar e muito concentrados."Gaspar refere que jogar na Europa exige mais. "Queiramos ou não, os jogos internacionais têm um nível um bocadinho acima dos nossos, mas estamos preparados".