O Benfica recebeu e venceu este domingo o Esmoriz por 3-0 - 25-20, 25-17 e 25-21 - e mantém a campanha cem por cento vitoriosa no campeonato 2016/17, com 10 triunfos em igual número de partidas disputadas.Com uma exibição tranquila, em que José Jardim aproveitou para rodar boa parte da equipa, os encarnados comandaram todos os sets desde início e mantêm a liderança isolada na primeira fase do campeonato.

Autor: José Morgado