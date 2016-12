A Federação de Triatlo de Portugal (FTP) é uma das últimas que vai a votos para o ciclo olímpico (2016-2020). E, pouco comum em qualquer modalidade - ainda para mais este ano, em que a maioria dos presidentes têm sido reeleitos em eleições de lista única -, são três os nomes que hoje se apresentam a sufrágio: a lista B, liderada pelo atual presidente da FTP, Fernando Feijão, a A, de Artur Parreira, e a C, de Vasco Rodrigues. Todos com passado na modalidade. Nas áreas do dirigismo, organizativo e área técnica.Feijão ainda chegou a revelar não pretender recandidatar-se, mas acabou por fazê-lo depois de, segundo o próprio, ter tido uma conversa com os atletas. Com quem, de resto, teve um relacionamento agitado e controverso nos dois primeiros anos. O mandato fica ainda marcado pela organização do Europeu de elites em Lisboa este ano e pela participação, pela 1ª vez, de três atletas masculinos nos Jogos Olímpicos. No Rio estiveram João Pereira, João Silva e Miguel Arraiolos, com o primeiro a ser 5º. Recorde-se que em Pequim’2008 estiveram Bruno Pais e Duarte Marques e Vanessa Fernandes, que conquistou a prata. "Apesar dos percalços no caminho, penso que o triatlo hoje está incomparavelmente melhor do que há quatro anos", diz o atual presidente.Do lado da ‘oposição’, as principais linhas orientadoras passam por impulsionar as bases: "Dinamizar o programa de desenvolvimento municipal que aproxime escolas, clubes e autarquias, incentivado as câmaras a implementar programas de desenvolvimento do triatlo que ajudem os clubes locais", refere a lista de Vasco Rodrigues, que tem como mandatário Bruno Pais. Já Artur Parreira assenta a candidatura no lema ‘Disponibilidade, Profissionalismo e Integridade’.

Autor: Ana Paula Marques