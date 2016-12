Sem pisar publicamente um court de ténis desde as meias-finais de Wimbledon, em julho, Roger Federer surpreendeu os fãs ao anunciar que iria transmitir uma sessão de treinos em direto no seu Twitter, a partir do Dubai, e cumpriu. Com três câmaras, microfone e um parceiro de treinos de luxo – Lucas Pouille, número 15 ATP –, o suíço de 35 anos mostrou que está preparado para o sempre intenso e exigente verão australiano, que tem como ponto alto o seu regresso aos Grand Slams, no Australian Open. "Estou saudável e totalmente pronto para competir. Quando treino já nem sequer penso no joelho, nem comento isso com a minha equipa técnica. Acredito que o verão australiano vai ser épico", confessou no final do treino, numa sessão de perguntas e respostas toda ela feita também em direto.

Federer confessou ainda que está a pensar jogar, pelo menos, mais dois anos, mas não fecha a porta a uma presença... em Tóquio’2020. "Não sei, falta muito tempo e sinceramente ainda nem pensei nisso..."

O vencedor de 17 títulos do Grand Slam vai iniciar a época na Hopman Cup, evento de seleções mistas que se disputa em Perth, na Austrália, para onde vai viajar nos últimos dias de 2016, e ainda só sabe o calendário para os três primeiros meses. "Não sei o que vou jogar na terra batida. Para já é certo Hopman Cup, Open da Austrália, Dubai, Indian Wells e Miami."

Autor: José Morgado