O tenista, que defende o título conquistado no ano passado, vai enfrentar o canadiano Milos Raonic (3.º no ranking ATP) na meia-final do torneio, uma repetição do encontro da última final.



A outra eliminatória coloca frente a frente o belga David Goffin, n.º 11 mundial, e o escocês Andy Murray, líder da tabela ATP.



O tenista espanhol Rafael Nadal, afastado da competição há mais de dois meses, regressou esta quinta-feira aos 'courts' com uma vitória sobre o checo Tomas Berdych, na segunda ronda do torneio de exibição de Abu Dhabi.Longe da competição desde outubro, devido a uma lesão num pulso, o espanhol, que tombou para o 9.º lugar no ranking ATP, bateu o checo, 10.º, em dois 'sets', pelos parciais de 6-0 e 6-4.

